56 украинских беспилотников сбили над регионами России за ночь
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Минувшей ночью над тремя регионами России уничтожили 56 дронов противника, сообщает Минобороны РФ.
Их сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
28 аппаратов ликвидировали над Воронежской областью, 17 — над Ростовской областью и 11 — над Белгородской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за нападения беспилотников ВСУ на регион ранены три мирных жителя. Дроны атаковали машины.