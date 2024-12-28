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56 украинских беспилотников сбили над регионами России за ночь

Их сбили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

28 аппаратов ликвидировали над Воронежской областью, 17 — над Ростовской областью и 11 — над Белгородской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что из-за нападения беспилотников ВСУ на регион ранены три мирных жителя. Дроны атаковали машины.