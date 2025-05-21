Журналист на передовой: корреспондента Катаеву наградили за работу в зоне СВО

Сотрудница информационного портала, корреспондент Виктория Катаева получила медаль фонда «Симфония Победы» «Защитнику Отечества» за работу в зоне боевых действий специальной военной операции на Украине, сообщает NEWS.ru .

Она не только освещает события в Донбассе и Курске, но и ведет волонтерскую деятельность, пишет о культуре и шоу-бизнесе.

Среди наиболее значимых материалов Катаевой — статьи о фермере ДНР Геннадии Кряжеве и жизни Мариуполя через 3 года после освобождения, а также репортаж о ситуации под Курском.

Кроме того, она писала о корейце Дмитрии Паке, который воюет в «Ахмате», и зверствах ВСУ в Судже.

Виктория Катаева окончила Ставропольский государственный университет по специальности «Филология» в 1999 году, карьеру начинала в программе новостного вещания на СГТРК. В начале 2000-х годов жила и работала в Великом Новгороде, с 2004 года — в Москве.