Жительницы Долгопрудного отправили на фронт маскировочные сети и нашлемники

В Долгопрудном бабушка одного из героев СВО Сергея С. (позывной «Сокол») Татьяна Ивановна Воробьева организовала группу «Сети для СВОих». Участницы группы изготавливают маскировочные сети и нашлемники и отправляют их на передовую, сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно была отправлена новая партия — две маскировочные сети 3 на 12 метров, по 36 кв. м площади покрытия, 5 нашлемников для бойцов подразделения Кантемировской дивизии и ВДВ 45.

«Желаем бойцам успешно выполнить все боевые задания, одержать Победу и скорее вернуться к нам с долгожданным миром! Пусть наши маскировочные сети помогут вам укрыться от камер дронов и сохранить ваши жизни. Верим и ждем!» — сказала Татьяна Ивановна Воробьева.

Все желающие могут присоединиться к группе и внести свой вклад в благое дело. Обращайтесь по адресу: Новый бульвар, 18, первый подъезд, домофон 70. Телефон: 8 926 116-95-94.

В Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту. Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в Пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Задать дополнительные вопросы можно по телефонам: 8(925)223-35-40, 8(985)922-87-97.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда – детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», - отметил глава региона.