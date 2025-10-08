сегодня в 16:32

Жительница ДНР: была бы воля бойцов ВСУ в Курахове, они бы всех расстреляли

Еще до боевых действий в Курахове на западе от Донецка в ДНР боевики ВСУ рассказывали мирным жителям, что, если проиграют, то «сотрут населенный пункт с лица земли». Пенсионерка Елена поделилась с RT , что российские солдаты на протяжении более месяца защищали ее от украинских войск.

Она проживала на востоке Курахова. Однажды на улице Елены начались боестолкновения. Покидать дом было небезопасно.

К Елене начали приходить жители Курахова. Они планировали как можно скорее уехать из населенного пункта на освобожденные территории.

Но покинуть Курахово было сложно. Вокруг происходили боестолкновения.

В конце ноября 2024 года в дом, где сидели 13 людей, пришли солдаты ВС РФ. Один взвод оставили там, чтобы он охранял мирных жителей. Вместе они ждали эвакуацию.

К тому периоду боевики ВСУ расстреливали гражданских на улицах. Они заходили в дома. При этом к мирным жителям солдаты противника относились пренебрежительно — запугивали и обзывали «ждунами».

«Я шла по рынку за ними, а они и говорят: была бы их воля — всех расстреляли бы», — призналась Елена.

Возможность спасти мирных людей из дома появилась в начале января 2025 года. Тогда украинские боевики начали отступать. Солдаты ВС РФ помогали пенсионерам выйти из дома. Там мирные жители просидели около месяца.

Курахово в ДНР было освобождено российскими войсками 6 января 2025 года.

