Жители Татарстана сообщили о звуках взрывов в небе над регионом
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Жители Республики Татарстан услышали звуки взрывов в небе. По предварительной информации, несколько хлопков произошло в пригороде Казани, сообщает SHOT.
Звуки стрельбы издают российские средства противовоздушной обороны. Они уничтожают украинские беспилотники.
В Татарстане действует режим опасности атаки БПЛА. В аэропорту Казани ввели план «Ковер».
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 БПЛА ВСУ над Россией. Противник хотел атаковать пять регионов РФ.