Жители Татарстана сообщили о звуках взрывов в небе над регионом Спецоперация сегодня в 12:32 Фото - © РИА Новости

Жители Республики Татарстан услышали звуки взрывов в небе. По предварительной информации, несколько хлопков произошло в пригороде Казани, сообщает SHOT.

Звуки стрельбы издают российские средства противовоздушной обороны. Они уничтожают украинские беспилотники. В Татарстане действует режим опасности атаки БПЛА. В аэропорту Казани ввели план «Ковер». Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 18 БПЛА ВСУ над Россией. Противник хотел атаковать пять регионов РФ.