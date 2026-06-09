Жители Долгопрудного собрали гумпомощь для бойцов СВО

Члены организации «Дети войны» в Долгопрудном подготовили гуманитарный груз для участников СВО, закупив пауэрбанки, фонарики и турникеты. Посылку вскоре отправят на передовую, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники общественной организации «Дети войны» собрали средства и приобрели для земляков — бойцов СВО 10 пауэрбанков, 10 налобных фонариков и 5 турникетов ТБС. Гуманитарную помощь сформировали по инициативе самих активистов.

Долгопрудненцы, чье детство пришлось на послевоенные годы, отмечают важность поддержки военнослужащих. По их словам, каждый, кто находится в тылу, может внести вклад в общее дело и поддержать тех, кто выполняет задачи на передовой.

В администрации напомнили, что в Центре культурно-общественных связей работает стенд с перечнем наиболее востребованных для участников СВО вещей и примерной стоимостью. Принять участие в сборе помощи может любой желающий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.