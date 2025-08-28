сегодня в 13:22

Жители Долгопрудного собрали более 300 кг гумпомощи для СВО

С 4 по 17 августа в Долгопрудном, как и во всем Подмосковье, проходила акция «Доброе дело» — сбор помощи для СВО и приграничных районов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Благодаря неравнодушным жителям мы собрали для нужд спецоперации более 300 килограммов продуктов, средств гигиены, одежды и даже окопных свечей. Спасибо каждому, кто откликнулся и помог», — сообщили в комплексном молодежном центре Долгопрудного.

На днях всю гуманитарную помощь волонтеры КМЦ доставили в распределительный центр в Одинцово. Оттуда она будет направлена военнослужащим и мирным жителям прифронтовой зоны.

В Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Тел.: 8 (925) 900-74-75.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.