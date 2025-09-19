Житель Серпухова передал урожай яблок из своего сада военнослужащим в зону СВО

Житель деревни Паниково округа Серпухов Виктор Стрыков обратился к активистам военно-спортивного центра «Маргеловец» с предложением передать урожай яблок из своего сада военнослужащим на передовой. Юные патриоты оперативно откликнулись на просьбу и приехали в деревню, чтобы собрать урожай — 12 ящиков яблок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Виктор Николаевич и его супруга Татьяна Евгеньевна вложили огромный труд и душу в свой сад, который они выращивают на протяжении почти 40 лет. Их искреннее желание внести свой вклад в общее дело поддержки воинов заслуживает глубокого уважения.

Чтобы сохранить все полезные свойства продуктов и решить задачу транспортировки свежих фруктов, ребята обратились к руководителю волонтерского движения «Вместе со СВОими» Светлане Морозовой.

Активисты переработают урожай в сухофрукты, варенье и каши быстрого приготовления.

«Жители нашего округа регулярно помогают военнослужащим, в том числе передавая выращенные своими руками продукты для последующей консервации. Эта помощь напоминает нашим защитникам о тепле и заботе родного дома», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Вся подготовленная гуманитарная помощь вместе с урожаем семьи Стрыковых будет отправлена на передовую в начале октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.