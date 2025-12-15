Житель Домодедово с позывным Москва рассказал о службе в зоне СВО

Участник специальной военной операции из Домодедово с позывным Москва в 22 года прошел службу в армии, получил государственные награды и поделился историей осознанного выбора защищать страну, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Домодедово живет участник специальной военной операции с позывным Москва. Молодой человек родился и вырос в Домодедово, ему 22 года. За плечами у бойца служба в армии, выполнение боевых задач в зоне СВО и государственные награды.

По словам Москвы, решение отправиться в зону специальной военной операции было осознанным. Он заключил контракт в первый год службы и не рассматривал возможность остаться в стороне. На его выбор повлияли любовь к военной службе, готовность преодолевать трудности и семейное воспитание.

Одну из наград — медаль «За боевое отличие» — Москва получил за успешное выполнение задачи по обеспечению связи. В критический момент он оперативно развернул оборудование и обеспечил связь, от чего зависело выполнение боевого задания.

В сложные периоды бойца поддерживали близкие и волонтеры, в том числе команда «Птички ДМД», приезжавшая в зону СВО. Эта поддержка придавала ему сил и уверенности.

Во время отпуска Москва участвует в жизни округа, встречается с другими участниками спецоперации, принимает участие в городских мероприятиях и общается с молодежью. Он считает, что патриотизм начинается с уважения к истории родного края и примеров мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.