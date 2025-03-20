Женская сила на службе Отечества: Топ-5 ярких инициатив политиков-женщин в поддержку СВО

У войны не женское лицо. Сложно спорить с этой фразой. Однако последние три года мы постоянно видим огромное количество женщин, бесстрашно и неустанно поддерживающих бойцов, их родных, всех, кто нуждается в помощи на освобожденных территориях. Их вклад в будущую победу неоценим, а фронт работы чрезвычайно разнообразен. Они не только вяжут носки и плетут маскировочные сети, но и предлагают законодательные инициативы, организуют масштабную помощь фронту и заботятся о ветеранах.

Анна Цивилева: реабилитация как новая философия помощи ветеранам

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества». Пожалуй, главный человек в стране, который занимается комплексной реабилитацией и ресоциализацией участников и ветеранов СВО и их семей. Фонд обработал уже больше 2 миллионов обращений. Анна Цивилева стала ключевой фигурой в системной поддержке участников СВО: именно в «Защитниках Отечества» были разработаны такие ключевые инициативы, как выделение ветеранам с тяжелыми ранениями автомобилей с ручным управлением и создание сети протезно-реабилитационных центров.

Анна Кузнецова: психологическая поддержка как основа будущего

Заместитель председателя Госдумы РФ и глава комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова курирует работу с воинами и их семьями в общественных приемных партии. Высказалась за запуск новой программы по психологическому сопровождению участников СВО и их семей. Кузнецова подчеркивает, что психологическая реабилитация — это важный шаг к восстановлению душевного равновесия тех, кто прошел через тяжелые испытания.

Мария Воропаева: социальная справедливость для героев во всех регионах

Первый заместитель председателя ЛДПР, депутат Московской городской Думы Мария Воропаева участвует в координации помощи фронту, регулярно посещает Донбасс. Ведет работу по обмену региональными практиками поддержки бойцов. Выступила с актуальным предложением: восстановить социальную справедливость, выровняв меры поддержки воинов во всех регионах России. Эта идея была поддержана разными политическими силами.

Татьяна Москалькова: права героев прежде всего

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова главная спасительница для наших героев: она делает огромную работу по возвращению домой попавших в плен бойцов СВО. К тому же, регулярно выступает с важными инициативами, направленными на поддержку участников спецоперации. Недавно предложила разработать комплексный федеральный закон о гарантиях прав героев и членов их семей, а также регламентировать правовой режим СВО на уровне федерального закона.

Мария Костюк: поддержка героев как цель жизни

Врио губернатора Еврейской автономной области. Потеряла на войне сына, работала в фонде «Защитники Отечества». После того, как возглавила регион, темпы поддержки фронта резко выросли. Мария Костюк определила поддержку участников СВО основным вектором работы в ЕАО, организовала системные поставки помощи фронту, ввела выплату раненым бойцам.

Эти пять женщин — лишь малая часть тех, кто ежедневно вносит свой вклад в общее дело. Их инициативы — это не просто слова, а реальные действия, которые меняют жизни тысяч людей. В России миллионы храбрых, трудолюбивых и самоотверженных женщин. Матери, жены, сестры и дочери бойцов делают все возможное для фронта, и их участие — один из важных факторов будущей победы.