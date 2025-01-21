Жена пропавшего контрактника попросила Минобороны разобраться в ситуации

Гражданская супруга пропавшего без вести контрактника уверена, что ее мужа отправили на задание с осколком в ноге. Она попросила Минобороны разобраться в ситуации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

27-летний мужчина подписал контракт с министерством обороны осенью 2023 года. Его отправили в военную часть в Ярославской области.

По словам гражданской жены, в июне 2024 года Александр получил осколочное ранение бедра и был отправлен на лечение.

Как утверждает женщина, командир с позывным Челяба требовал от бойца взятку за лечение. Он также пригрозил, что при следующем боевом задании непокорного военного «обнулят».

По ее словам, после этого командир отправил бойца «в яму», а других раненых – на штурм. В последний раз боец выходил на связь 18 июня.

Позднее сослуживец пропавшего рассказал жене, что мужчина отказался выполнять порученное ему боевое задание с ранением, поэтому его якобы приказали «обнулить» по пути в Бахмут. Также источник подчеркнул, что командиры роты с позывными Челяба и Рыжий систематически требовали взятки с бойцов, и он сам также отдал им 1 млн рублей, чтобы «жить спокойно».

Солдат все еще числится пропавшим без вести, поэтому его гражданская жена попросила Минобороны разобраться в сложившейся ситуации.