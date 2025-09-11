Жена погибшего бойца из Подольска передала гумпомощь сослуживцам участника СВО

В Подольске жена погибшего бойца передала партию гумпомощи его сослуживцам. В том числе инструменты и стройматериалы, термобелье, средства гигиены, продукты и письма бойцам от школьников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Супруг Светланы ушел на СВО добровольцем и служил в штурмовой роте. В 2024 году погиб под Донецком при исполнении воинского долга. Жена бойца все это время продолжает помогать его сослуживцам.

«В Волонтерский центр обращаюсь не первый раз. Сразу откликаются, спасибо ребятам. Особая благодарность главе округа Григорию Артамонову за поддержку и взаимодействие. Сейчас бойцы готовятся к зиме, укрепляют блиндажи. Просили инструменты, строительные материалы. Отправляем для них гуманитарную помощь», — сказала Светлана.

В посылке также термобелье, средства гигиены, продукты и письма бойцам от школьников с трогательными пожеланиями. В ближайшее время машина с гуманитарным грузом отправится на Донецкое направление.

Помочь военнослужащим может каждый. Гумпомощь принимают в Волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.