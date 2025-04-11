Жена бойца СВО изменяла мужу, подала на выплаты после его смерти и уехала из РФ

Кашеварова: жена бойца СВО, изменившая ему, подала на выплаты после его смерти

Боец СВО с позывным Варяг женился на девушке, которая оказалась эскортницей. Узнав об изменах, он подал на развод, но погиб в зоне боевых действий. Его жена подала заявление на получение всех выплат, а затем уехала с любовником за границу, сообщила журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале .

Военнослужащий женился на 21-летней Ангелине В. в августе прошлого года. Вместе пара прожила всего несколько недель. Уже в октябре они расстались, так как девушка изменила бойцу, который был на СВО. Кроме того, отмечается, что девушка оказывала эскорт-услуги. Мужчина подал на развод.

25 февраля 2025 года состоялся суд, он расторг брак пары, но решение это вступило в силу только 25 марта. А 9 марта Варяг погиб, освобождая Курскую область. ВСУ ударили по его взводу из РСЗО HIMARS.

Похороны военного организовывали его близкие и друзья, но бывшая жена участия не принимала. Она уже была в новых отношениях и выкладывала эротические видео с любовником в Сеть. После похорон девушка подала заявление на получение всех выплат по гибели бойца СВО. А затем она уехала в Египет.

Мать бойца будет подавать в суд, чтобы девушке не достались выплаты.

Ранее риелтор из Томска извинилась за совет женам бойцов СВО ждать смерти мужей ради выплат. Она была приговорена судом к 80 часам обязательных работ.