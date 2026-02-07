Зеленского не удовлетворяет работа систем ПВО на Украине
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на работу систем ПВО, сообщает RT.
Зеленский провел совещание, в ходе которого выразил свое недовольство. Он раскритиковал работу украинской системы противовоздушной обороны.
По словам Зеленского, у него был «жесткий» разговор о работе мобильных огневых групп. Накануне он также заявлял, что не доволен работой воздушных сил ВСУ в регионах.
Ранее Зеленский заявил о 55 тысячах погибших украинских военных. Также большое количество людей числятся как пропавшие без вести.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.