Зеленский считает, что РФ пойдет в наступление в Харьковской и Сумской областях

Российская армия якобы планирует наступление в Сумской и Харьковской областях, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, эта операция может пройти в ближайшие два месяца, сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на интервью политика для Le Figaro.

Зеленский сказал, что Киев «видит подготовку» к якобы готовящемуся наступлению ВС РФ и уже поделился этой информацией с союзниками.

«(Президент России Владимир — ред.) Путин готовит новое наступление, в частности, в Сумской и Харьковской областях», — утверждает украинский лидер.

По словам Зеленского, российские войска якобы готовили наступление под Сумами и Харьковом еще 8 месяцев назад, однако тогда операции «помешало» украинское вторжение в Курскую область.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский осознает, что его дни сочтены. По мнению главы МИД, «светлый образ» украинского лидера давно померк, и он это понимает.