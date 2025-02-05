Зеленский заявил о невозможности вернуть утраченные Киевом территории

Владимир Зеленский признал, что Украина не может вернуть утраченные в боевых действиях территории, сообщает РИА Новости .

«Мы не можем вернуть все наши территории. Мы адекватные люди, мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может не случиться», — заявил он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в процессе урегулирования украинского конфликта.

Российский лидер отмечал, что СВО закончится через два месяца, если Вашингтон перестанет оказывать Киеву военную помощь.