сегодня в 12:14

Зеленский: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине с помощью более 370 БПЛА

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в ночь на субботу российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив свыше 370 беспилотников, сообщает Общественная служба новостей .

«Ночью Россия массированно атаковала регионы — выпустили более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что были атаки на Киев и область, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Президент добавил, что ВС РФ ударили по объектам энергетики. Он также призвал партнеров нарастить поставки систем ПВО.

Этой ночью в Харькове после воздушной тревоги прогремели 22 взрыва.

