Зеленский: украинским солдатам в Сумской области нелегко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 23% от всех ударов, которые ВС РФ наносят по линии боевого соприкосновения, приходятся на Сумскую область. Это пример того, как военным нелегко, сообщает « РБК-Украина» .

По словам главы государства, что в зоне конфликта находятся 695 тыс. российских солдат. Еще 52 тыс. бойцов задействованы на сумском направлении.

Президент также заявил, что ВС РФ за эту неделю якобы продвинулись в сторону Сум лишь на 200 м.

Ранее Зеленский сказал, что по переговорам с Россией в Стамбуле Украина оказалась в сложной ситуации выбора. Если встречи продолжатся, то Киеву предстоит решить, вести их дальше или идти в ином направлении.