Зеленский рассказал о массированном ударе по Украине

сегодня в 13:55

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о массированном ударе по стране минувшей ночью, сообщает Life.ru .

Он заявил о применении Россией четырех баллистических ракет и 142 беспилотных летательных аппаратов.

По словам президента, Киев также оказался в зоне поражения.

В Шевченковском и Святошинском районах зафиксированы падения обломков, а в Соломенском, по информации местных властей, после падения сбитой баллистической ракеты вспыхнул пожар.