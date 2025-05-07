Зеленский рассказал о массированном ударе по Украине
Зеленский: Украину минувшей ночью атаковали 4 баллистических ракеты и 142 дрона
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о массированном ударе по стране минувшей ночью, сообщает Life.ru.
Он заявил о применении Россией четырех баллистических ракет и 142 беспилотных летательных аппаратов.
По словам президента, Киев также оказался в зоне поражения.
В Шевченковском и Святошинском районах зафиксированы падения обломков, а в Соломенском, по информации местных властей, после падения сбитой баллистической ракеты вспыхнул пожар.