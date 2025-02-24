Зеленский предложил обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменяться с Москвой военнопленными по формуле «всех на всех». По его словам, в России находятся «тысячи» пленных бойцов ВСУ, сообщает «РБК-Украина» .

Зеленский считает, что завершение конфликта «должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации». По словам президента, у него «нет доверия к самой России».

«И сейчас таким шагом (к завершению конфликта — ред.) может стать освобождение пленных. Тысяч. Именно тысяч людей, которые содержатся в России. И часть из них не только с 2024-го», — сказал Зеленский в ходе мероприятия с участием иностранных политиков в Киеве.

Обмен пленных по формуле «всех на всех» — это «справедливый вариант», добавил украинский президент.

14 февраля Россия и Украина обменивались телами погибших военных. Москва вернула себе 45 тел, Киев — 757 тел.

В начале февраля РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150».