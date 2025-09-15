«Застали противника врасплох»: военные рассказали об освобождении Сосновки

Военные из группировки войск «Восток» рассказали подробности об освобождении населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области. Активную огневую поддержку мотострелкам во время штурма села оказали расчеты артиллерии и ударных дронов.

«Преодолевали танковые рвы, колючую проволоку, „путанку“ и т. д. Естественно, передвигались скрытно. Работа была слаженная. <…> Все спокойно дошли, застали противника врасплох», — поделился командир взвода с позывным Ефрем.

Как отметил старший разведчик с позывным Борода, заход в Сосновку был очень сложным, так как небо было под контролем ВСУ: там летало множество дронов, которые видели все. Бойцы выявляли огневые точки противника, по которым потом отрабатывали минометы и артиллерия.

Труд военнослужащего, отправляющегося в зону СВО, достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от РФ и региона составляет не менее 800 тыс. рублей.

При выполнении боевых задач в зоне спецоперации боец получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Есть дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год, 100% компенсация военной пенсии, а также выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Смелость и отвага бойцов ВС РФ позволили освободить село. Среди контрактников есть и мужчины из Московской области. В настоящее время в регионе продолжается набор бойцов. Узнать подробности можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

Забота о бойцах СВО

Пока военнослужащие участвуют в спецоперации, защищая Родину, правительство заботится об их близких. Семьи бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье на особых условиях. Благодаря накопительно-ипотечной системе государство помогает оплачивать квартиры или дома для военных и их родственников.

Кроме того, детям участников СВО стало проще получить высшее образование. Ведущие учебные заведения страны выделяют 10% бюджетных мест специально для таких абитуриентов. А дети погибших или раненых военнослужащих могут поступить в университет вообще без экзаменов.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, могут получить много дополнительных привилегий как от государства, так и от регионов. Они становятся ветеранами боевых действий, а их дети получают бесплатное питание в школах и возможность бесплатно ходить в кружки и спортивные секции. Также семьям компенсируют коммунальные платежи, а дети могут отдыхать в оздоровительных лагерях. Это лишь часть поддержки, которую предоставляют участникам СВО.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.