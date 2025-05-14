Замаскированные под ВС РФ диверсанты ВСУ попытались прорваться в Курскую область
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Бойцы ВСУ, замаскированные под военных ВС РФ, попытались прорваться на территорию Курской области, диверсанты ночью высадились около границы Сумской области, сообщает SHOT.
Эта вылазка противника была совершена возле поселка Новый Путь в Глушковском районе. Колонна ББМ украинской армии продвигалась к Павловке в Сумской области. На окраине населенного пункта были высажены до 25 бойцов, одетых в форму, похожую на российскую.
Стрелкового боя около границы РФ не было. Российские пограничники сразу следили за передвижениями диверсантов.
При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа ВСУ была разбита на подступах.
Ранее разведка РФ зафиксировала, что ВСУ концентрируют силы у границы Брянской области. Там находятся около 2 тыс. человек.