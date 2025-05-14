Замаскированные под ВС РФ диверсанты ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Бойцы ВСУ, замаскированные под военных ВС РФ, попытались прорваться на территорию Курской области, диверсанты ночью высадились около границы Сумской области, сообщает SHOT .

Эта вылазка противника была совершена возле поселка Новый Путь в Глушковском районе. Колонна ББМ украинской армии продвигалась к Павловке в Сумской области. На окраине населенного пункта были высажены до 25 бойцов, одетых в форму, похожую на российскую.

Стрелкового боя около границы РФ не было. Российские пограничники сразу следили за передвижениями диверсантов.

При поддержке артиллерии и FPV-дронов вся группа ВСУ была разбита на подступах.

Ранее разведка РФ зафиксировала, что ВСУ концентрируют силы у границы Брянской области. Там находятся около 2 тыс. человек.