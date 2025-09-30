Заболевшего раком российского офицера отправили на передовую в зоне СВО

Капитана Романа Б., у которого диагностировали меланому, несмотря на ограниченную годность к службе, отправили на передовую командовать мотострелковой ротой, сообщает «Лента.ру» .

Как рассказал офицер, в его семье у многих была онкология, о собственном он узнал весной 2025 года. Собираясь в отпуск, мужчина случайно сорвал родинку на голове, было очень много крови. Эта родинка появилась у него после начала участия в СВО. Он сохранил ее и следуя в отпуск в Москву через Ростов-на-Дону, сдал на гистологию в областную больницу.

Через месяц, возвращаясь в часть, боец получил результат исследования биоматериала — родинка оказалась узловой пигментной эпителиоидно-клеточной меланомой с изъязвлением. В военной медчасти капитану с этим заключением не смогли помочь. После этого военный ждал три месяца, а потом взял неиспользованные дни отпуска и отправился на медосмотр в Москву.

Онколог Московского клинического научного центра им. А. С. Логинова диагностировал у Романа Б. вторую стадию меланомы волосистой части головы. Затем пациента направили в Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко, где подтвердили меланому, а еще выявили остеохондроз, деформирующий спондилез и сколиоз.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) присвоила ему группу годности «В», а онкологи рекомендовали избегать тяжелых нагрузок. Из-за задержки с обследованием рана на голове бойца зажила, поэтому дополнительных манипуляций, которые нужны для полного удаления опухоли, Роману Б. не проводили. Так как часть опухоли была оторвана, то часть ее еще осталась в коже.

Врач объяснил военному, что срок для назначения иммунотерапии по его диагнозу уже упущен.

«Пришел бы ты к нам вовремя, мы бы тебе это все назначили. А сейчас можем рекомендовать только активное наблюдение», — сказал доктор.

Пациенту предписано каждые три месяца обследоваться, так как диагноз сохраняется пожизненно, это требует постоянного контроля у докторов.

После выписки капитана, несмотря на рекомендации медиков, отправили в эпицентр боевых действий. Мужчина жалуется на самочувствие и говорит, что не может попасть к врачу. У него по всему телу выросли папилломы, которые аналогичны оторванной.

Юрист Иван Селиванов объяснил, что безусловным основанием для увольнения военного по контракту является только решение ВВК о признании его негодным к службе, то есть присвоение категории «Д». Но, по его словам, указом главы государства от 3 августа 2023 года допускается и увольнение бойцов, которые признаны ограниченно годными. Тогда решение принимается в исключительных случаях, должно быть учтено заключение аттестационной комиссии и необходимости эффективного выполнения задач Минобороны РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.