сегодня в 12:40

За утро средства ПВО сбили 34 БПЛА ВСУ над регионами России

С 08:00 до 12:00 23 февраля средства ПВО перехватили и ликвидировали 34 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

21 украинский БПЛА сбили над Азовским морем. Шесть уничтожили над Крымом.

Четыре БПЛА ВСУ сбили над Краснодарским краем. Два уничтожили над Белгородской областью. Один сбили над Черным морем.

Прошлой ночью средства ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России. Они были самолетного типа.

