За три часа системы ПВО сбили 43 украинских беспилотника
С 20:00 до 23:00 по московскому времени в воскресенье дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов сбито над Ростовской областью — 15.
Воздушные цели также нейтрализованы над Волгоградской, Курской, Белгородской, Липецкой, Владимирской, Калужской областями, Республикой Крым, акваторией Азовского моря и над Московским регионом.
