За сутки ВСУ почти 100 раз ударили по Белгородской области

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Губернатор Гладков: ВСУ нанесли 96 ударов по Белгородской области за сутки

Украинские солдаты нанесли 96 ударов по Белгородской области за сутки. Бойцы противника использовали артиллерию и беспилотники, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе зафиксирован прилет пяти боеприпасов. Также объекты на территории были атакованы 13 беспилотниками, 10 из них уничтожили.

В Борисовском районе населенные пункты атаковали два БПЛА. В воздушном пространстве Валуйского муниципального округа уничтожили дрон противника.

По Грайворонскому муниципальному округу боевики запустили 32 боеприпаса. Также они нанесли удары 10 беспилотниками.

Краснояружский район боевики противника атаковали девятью боеприпасами. Также удары наносились шестью беспилотниками.

В воздушном пространстве Старооскольского городского округа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник самолетного типа. Шебекинский муниципальный округ обстреляли 13 снарядами. Также по нему наносили удары четырьмя дронами.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения из-за удара беспилотника по машине в Белгородской области.