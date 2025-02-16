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ВС РФ за сутки ликвидировали военные аэродромы и цех сборки беспилотников

Российские военнослужащие продолжают проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине. По итогу прошедших суток бойцы российской армии нанесли удары по живой силе в 141 районе СВО, а также сбили два американских снаряда HIMARS, находящихся на балансе Вооруженных сил Украины (ВСУ), и 50 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ .

Российские военные силы провели масштабную операцию, в ходе которой были атакованы 141 район с техникой и личным составом противника. В ударах участвовали различные подразделения: авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска. Целями стали военные объекты Украины, включая аэродромную инфраструктуру, производство БПЛА и энергетические объекты, обслуживающие оборонную промышленность.

Системы ПВО успешно перехватили американские боеприпасы: два снаряда HIMARS и полсотни беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены в воздухе.

За время проведения СВО силы противника понесли существенные потери в технике. Военная авиация сократилась на 653 самолета и 283 вертолета. Беспилотный флот уменьшился на 43522 единицы. Противовоздушная оборона лишилась 594 комплексов ПВО. Бронетанковые войска потеряли 21473 единицы техники, включая танки и бронемашины различных типов.