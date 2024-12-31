Российские силы ПВО успешно перехватили различные воздушные цели, включая 103 беспилотника самолетного типа, причем 68 из них были уничтожены за пределами зоны СВО. Также были сбиты французские авиабомбы Hammer в количестве двух единиц и семь американских ракет системы HIMARS, сообщает Минобороны .

В ходе военных действий российские войска провели серию ударов по объектам противника. Используя различные виды вооружения, включая беспилотники, авиацию, артиллерию и ракетные комплексы, были атакованы 138 районов, где находились силы ВСУ. Среди пораженных целей — производство боеприпасов, хранилища дронов, а также места концентрации личного состава и боевой техники противника.

За сутки силы ПВО сбили две французские авиабомбы Hammer и семь ракет системы HIMARS американского производства.

За время проведения СВО были ликвидированы тысячи единиц военной техники противника. В списке уничтоженного вооружения числятся почти 21 тысяча артиллерийских систем и минометов, около 39 тысяч БПЛА и свыше 20 тысяч бронированных машин, включая танки. Также противник потерял более 900 летательных аппаратов, в том числе 650 самолетов и 283 вертолета.

Помимо этого, уничтожено 590 комплексов ПВО, более 1500 РСЗО и практически 30 тысяч единиц спецтехники. В последней операции силы ЧФ успешно ликвидировали группу из 8 беспилотных катеров противника.