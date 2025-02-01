Российские войска ликвидировали 155 бойцов ВСУ в Курской области за сутки. Уничтожение группировки противника в приграничном регионе продолжается, сообщает Минобороны РФ.

В Курской области российские солдаты за сутки вывели из строя три боевые бронированные машины и 15 авто противника. Также было уничтожено орудие полевой артиллерии ВСУ.

С начала боевых действий в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли 56,5 тыс. солдат. Также были выведены из строя 241 боевая машина пехоты, 1,6 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. автомобилей, 397 артиллерийских орудий, 185 бронетранспортеров и 327 танков.

Ранее в ООН осудили убийство мирных жителей в Курской области.