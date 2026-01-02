За шесть часов ПВО сбили 11 украинских дронов над территорией России

Системы противовоздушной обороны России сбили 11 украинских дронов в течение шести часов. Все произошло во второй половине дня 2 января в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Большая часть беспилотников была уничтожена над Ростовской областью — там ликвидировали шесть летательных аппаратов. Дежурные расчеты ПВО также перехватили два дрона над Татарстаном.

Еще три украинских беспилотника были сбиты в разных регионах страны. По одному летательному аппарату уничтожили над Воронежской областью и Крымом. Последний дрон был ликвидирован над водами Азовского моря.

Все беспилотники относились к самолетному типу и были обнаружены средствами противовоздушной обороны, находившимися на боевом дежурстве. На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее в Минобороны РФ опровергли распространившуюся в украинских СМИ информацию о том, что Москва якобы нанесла ракетный удар по Харькову. По данным ведомства, причиной взрыва могла стать детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины, которые, вероятно, хранились в торговом центре.

