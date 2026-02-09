За неделю над Россией сбили не менее 1096 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России за неделю перехватили и уничтожили не менее 1096 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщает РИА Новости .

Больше всего беспилотников было сбито в понедельник и четверг, 202 и 381 БПЛА соответственно. При этом подавляющее количество атак было совершено на европейскую часть России.

С 26 января по 1 февраля средства противовоздушной обороны в общей сложности перехватила не менее 694 украинских беспилотников.

Ранее средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России за ночь. БПЛА были самолетного типа.

