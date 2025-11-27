Yonhap: в Южной Корее не стали отрицать гибель своего воевавшего за ВСУ жителя

Правительство Южной Кореи подтвердило гибель своего гражданина, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины. Фамилия убитого — Ким, рассказал Yonhap работник МИД Республики Корея, сообщает ТАСС .

Погибшему боевику ВСУ было от 50 до 60 лет. Его убили во время сражений на территории Донецкой Народной Республики в мае.

До этого ряд СМИ писали о том, что в украинском конфликте погибают граждане Южной Кореи, сражающиеся за ВСУ. Однако власти государства тогда заявляли, что проверяют данные.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что агентство пока не обсуждает возобновления прямых рейсов из РФ в Японию и Южную Корею. При этом в конце октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что Москва обсуждала идею возобновления прямых авиарейсов с Сеулом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.