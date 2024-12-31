Welt: Трамп оставит для Украины единственный вариант завершения конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине в следующем году, при этом он оставит Владимиру Зеленскому только один вариант — отказ от территорий, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

«Для президента Зеленского в переговорах остается только один сценарий, который будет иметь существенные последствия для Германии», — говорится в публикации.

Отмечается, единственным вариантом может стать вынужденный отказ Украины от территорий ради прекращения военных действий.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, весь мир гадает, сможет ли эксцентричный политик, вернувший себе место в Белом доме после четырехлетней паузы, добиться мира на Украине, как он неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании.