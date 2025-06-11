Взрывы раздавались в небе над Курском и Котовском
ПВО отражает атаки дронов в Курске и Котовске
Ночью в нескольких регионах Центральной России вновь активизировались системы противовоздушной обороны, пишут мониторинговые каналы.
Жители Котовска в Тамбовской области сообщают о серии мощных взрывов — по предварительным данным, около десяти.
Одновременно в Курске очевидцы около 20 минут слышали громкие хлопки, в некоторых домах ощущалась вибрация оконных стекол.
Ранее в Воронежской области губернатор Александр Гусев подтвердил уничтожение пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, все эти инциденты связаны с отражением атак украинских дронов. Данных о разрушениях или пострадавших на земле пока не поступало.