Взрывы раздавались в небе над Курском и Котовском

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ПВО отражает атаки дронов в Курске и Котовске

Жители Котовска в Тамбовской области сообщают о серии мощных взрывов — по предварительным данным, около десяти.

Одновременно в Курске очевидцы около 20 минут слышали громкие хлопки, в некоторых домах ощущалась вибрация оконных стекол.

Ранее в Воронежской области губернатор Александр Гусев подтвердил уничтожение пяти беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, все эти инциденты связаны с отражением атак украинских дронов. Данных о разрушениях или пострадавших на земле пока не поступало.