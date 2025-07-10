Высоко летел и громко жужжал: жители Одинцова заметили украинский дрон
Жители Одинцовского округа заметили в небе украинский дрон
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Жители Одинцовского городского округа Московской области в четверг днем увидели в небе украинский беспилотник. Он был самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Очевидцы поделились видео пролета дрона над округом. На опубликованной записи видно, что беспилотник летел высоко и на большой скорости.
Во время движения БПЛА ВСУ издавал характерный гул.
Ранее видео полета беспилотника противника над Домодедовом появилось в Сети. Также украинский БПЛА заметили над городом Чеховом.