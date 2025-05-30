Выплаты за участие в СВО: в Нижневартовске задержали банду с «черной вдовой»

В Нижневартовске (ХМАО) раскрыли банду с настоящей «черной вдовой». Женщина фиктивно женила одиноких мужчин и вместе с соучастниками убеждала их отправиться на СВО, а после гибели мужей на фронте присваивала выплаты, сообщает Baza .

23 мая в Ханты-Мансийске было возбуждено уголовное дело в отношении банды, которая использовала мужчин для получения выплат за участие в специальной военной операции. Среди подозреваемых трое мужчин и женщина.

По версии следствия, подозреваемые действовали по следующей схеме: сотрудник полиции искал в базах данных информацию об одиноких мужчинах, которые имели судимость и проблемы с алкоголем или наркотиками. Затем подозреваемая знакомилась с жертвами, после чего отправляла их к подставным женщинам. Мужчины женились на них, а затем их убеждали подписать контракт с Минобороны РФ. Когда жена получала известие о смерти мужа и выплаты, сумма делилась между всеми участниками банды.

Правоохранительные органы задержали 45-летнего жителя Нижневартовска Сергея К., старшего лейтенанта полиции Александра К., и 48-летнюю Наталью Б. Также к преступлениям может быть причастен 51-летний Виталий П., который в настоящее время не задержан.

Предварительно, за несколько лет Наталья смогла найти жен для четырех мужчин. Все они подписали контракт на военную службу, отправились на СВО и не вернулись. За каждого погибшего военного подозреваемые получали не менее 3,5 млн рублей.

Злоумышленников удалось обнаружить после того, как родственница одного из погибших военнослужащих обратилась в правоохранительные органы. При этом жертв «черной вдовы» могло быть и больше. Сотрудник полиции предоставил личные данные как минимум 7 мужчин. За каждый успешный поиск, который впоследствии приносил доход, полицейский получал от 100 до 200 тыс. рублей.