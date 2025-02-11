Вторжение ВСУ в Белгородскую область сорвано

сегодня в 08:31

Российская армия сорвала готовящееся украинское наступление на Белгородскую область, уничтожив спрятанную военную технику противника вблизи госграницы. Ее сожгли FPV-дронами, сообщает SHOT .

Воздушные разведчики заметили крупную колонну ВС Украины, ехавшую в сторону белгородского региона. Тем же вечером украинцы спрятали более десяти единиц воентехники в загоне для скота в селе Колодезное Харьковской области. Среди замаскированных машин были польские БМП «Росомак» и украинские бронетранспортеры «Козак».

Российские дроноводы атаковали спрятанную воентехнику ВСУ и сожгли ее. Благодаря этому удалось пресечь предполагаемую попытку вторжения в Белгородскую область.

Неделей ранее военный блогер «Архангел Спецназа» также предупреждал, что украинские войска могут готовить наступательную операцию на Белгородскую область.