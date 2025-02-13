ВСУ за полчаса ударило по Крыму семью дронами

Российские военные сбили пять вражеских беспилотников над Крымом. Еще два дрона ликвидировали над Черным морем. Все семь объектов были уничтожены за полчаса — в период с 19:00 до 19:30 по московскому времени.

О разрушениях, погибших или пострадавших никакой информации не поступало.

Ранее киевский режим атаковал Крым 12 февраля. В этот день противник ударил по региону 12-ю дронами, которые были ликвидированы военными.