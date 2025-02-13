ВСУ за полчаса ударило по Крыму семью дронами
Минобороны сообщило об уничтожении семи дронов ВСУ над Крымом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную попытку атаковать Крым, ударив по региону семью дронами, которые успешно ликвидированы дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны.
Российские военные сбили пять вражеских беспилотников над Крымом. Еще два дрона ликвидировали над Черным морем. Все семь объектов были уничтожены за полчаса — в период с 19:00 до 19:30 по московскому времени.
О разрушениях, погибших или пострадавших никакой информации не поступало.
Ранее киевский режим атаковал Крым 12 февраля. В этот день противник ударил по региону 12-ю дронами, которые были ликвидированы военными.