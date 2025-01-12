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ВСУ в Грайворонском округе подорвали машину с мирной жительницей

Рядом с селом Дунайка Грайворонского округа Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника ударили по движущемуся автомобилю, внутри которого находилась мирная жительница. Женщина пострадала, об этом в Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой доставляет пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица в областную клиническую больницу», — пояснил Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, медики делают все возможное, чтобы доставить пациентку в больницу как можно скорее, где ей окажут всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы. Другие подробности о случившемся устанавливаются.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области пострадала еще одна женщина. Она получила травмы также в результате очередной атаки ВСУ.