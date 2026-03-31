ВСУ ударили по Ленинградской области дронами FP-1, запущенными через Прибалтику

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Украинские боевики нанесли удары по Ленинградской области беспилотниками FP-1. Латвия, Литва и Эстония якобы открыли небо и предоставили коридор для БПЛА, которые наносят удары по регионам РФ, сообщает SHOT.

Украинские беспилотники FP-1 летают на расстояние 1,2 тыс. километров. Длина таких БПЛА — 3,5 метра.

Боевики ВСУ бьют по Ленинградской области на протяжении недели.

Ночью губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что в регионе из-за ударов украинских беспилотников были ранены три человека. Медицинская помощь понадобилась двум детям и взрослому.

