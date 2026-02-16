сегодня в 19:16

ВСУ ударили двумя бомбами по трассе в Запорожской области

Украинские силы нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом написал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

ВСУ атаковали участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. В результате удара асфальтное покрытие дороги было частично повреждено.

К счастью, никто не пострадал. Балицкий поблагодарил подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона.

«Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», — отметил он.

Угрозы для движения автотранспорта нет. Участок отремонтируют в ближайшее время.

Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

Ранее ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке. Обошлось без пострадавших.

