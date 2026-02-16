ВСУ ударили двумя бомбами по трассе в Запорожской области
Украинские силы нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Об этом написал губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
ВСУ атаковали участок трассы Харьков — Симферополь — Ялта. В результате удара асфальтное покрытие дороги было частично повреждено.
К счастью, никто не пострадал. Балицкий поблагодарил подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона.
«Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», — отметил он.
Угрозы для движения автотранспорта нет. Участок отремонтируют в ближайшее время.
Губернатор призвал доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.
Ранее ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке. Обошлось без пострадавших.
