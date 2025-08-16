ВСУ убили 70% своих штурмовиков, чтобы снять ролик о захвате Новоконстантиновки
Фото - © РИА Новости
ВСУ пытались захватить Новоконстантиновку в Сумской области и потеряли 70% штурмовиков. Они пытались снять ролик о взятии населенного пункта, который затем должны были отправить в Генштаб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
ВСУ пытались контратаковать рядом с Новоконстантиновкой и Алексеевкой. Российские солдаты уничтожили до 70% боевиков из штурмовых групп.
Также ВС РФ уничтожили две бронемашины и БТР.
Ранее сообщалось, что Украина понесла огромные потери, когда штурмовала Юнаковку в Сумской области. В связи с этим одно украинское подразделение оказалось почти полностью уничтожено.