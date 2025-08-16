сегодня в 12:01

ВСУ убили 70% своих штурмовиков, чтобы снять ролик о захвате Новоконстантиновки

ВСУ пытались захватить Новоконстантиновку в Сумской области и потеряли 70% штурмовиков. Они пытались снять ролик о взятии населенного пункта, который затем должны были отправить в Генштаб, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

ВСУ пытались контратаковать рядом с Новоконстантиновкой и Алексеевкой. Российские солдаты уничтожили до 70% боевиков из штурмовых групп.

Также ВС РФ уничтожили две бронемашины и БТР.

Ранее сообщалось, что Украина понесла огромные потери, когда штурмовала Юнаковку в Сумской области. В связи с этим одно украинское подразделение оказалось почти полностью уничтожено.