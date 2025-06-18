ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке при попытке сдаться в плен

Боец 114-й отдельно-штурмбригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик рассказал, что украинцы пытались ликвидировать сослуживцев в населенном пункте Алексеевка, когда они хотели сдаться в плен, сообщает РИА Новости .

«При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, „Бабы Яги“», — отметил военный.

Он пояснил, что такое решение бойцы ВСУ приняли, чтобы избежать утечки информации.

Штурмовик добавил, что украинцы сдавались в плен по 2-5 человек. Это происходило только после того, как в их укрытии сбрасывали гранаты и предлагали сложить оружие. Все попытки ВСУ ликвидировать пленных не удались.

Кроме того, военные ВС РФ, по информации Галича, перехватили рации, по которым могли слышать планы противника и действовать на опережение.