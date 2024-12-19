ВСУ пытаются сбежать с позиций к юго-западу от Красноармейска

Украинские силы покидают позиции в районе поселка Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщает ТАСС .

В силовых структурах отмечают, что в Котлине фиксируются попытки ВСУ бежать. На данный момент было несколько таких случаев, пока что это не носит массовый характер.

При этом местами на линии обороны украинских сил на данном участке возникли прорехи. Все позиции противника сейчас находятся под интенсивным огнем российских войск.

Ранее российские войска взяли под контроль село Заря под Красноармейском. Также ВС РФ поразили живую силу противника.