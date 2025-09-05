ВСУ продолжают атаки: под Белгородом пострадали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли с помощью дронов разные населенные пункты в Белгородской области. В результате атак травмы получили три мирных жителя. О пострадавших в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Архангельское Шебекинского округа минно-взрывную травму получила женщина. Местная жительница самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Медики диагностировали у нее в том числе осколочные ранения лица и шеи. В дальнейшем ее планируют перевести из Шебекинской ЦРБ в областную клиническую больницу.

В результате обстрела в селе Муром в трех частных домах повреждения получили крыши, окна и заборы. В селе Новая Таволжанка в двух домах и хозяйственной постройке выбило окна.

​​​​​​​«На участке автодороги Стригуны — Новоалександровка Борисовского района FPV-дрон атаковал КамАЗ. Водитель, получивший контузию, самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Для обследования бригада СМП доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У транспортного средства посечена кабина и выбиты стекла», — рассказал Гладков.

Третьей пострадавшей в ходе новых обстрелов со стороны представителей киевского режима оказалась мирная жительница в селе Трефиловка Ракитянского района. Женщина получила баротравму, ее госпитализировали в больницу № 2 в Белгороде.

Обстрелам подверглись и другие населенные пункты в регионе, там повреждения получили в том числе жилые дома и хозяйственные постройки. На местах работают оперативные службы.