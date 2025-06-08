ВСУ превратили святыню в казарму: в алтаре спали, пили и курили

сегодня в 06:34

По словам местной жительницы, украинские военные не просто устроили в церкви ночлег, но и цинично осквернили святое место: алтарную часть превратили в спальню, используя церковные ковры.

В дарохранительнице — священном сосуде для Причастия — находились окурки. В помещении храма остались следы распития спиртного и других бытовых надобностей

Этот инцидент стал продолжением серии подобных случаев в освобожденных территориях.