ВСУ превратили святыню в казарму: в алтаре спали, пили и курили
Украинские военные осквернили православный храм в Курской области
Жители села Махновка стали свидетелями кощунственных действий бойцов ВСУ, занявших храм Иоанна Предтечи, сообщает РИА Новости.
По словам местной жительницы, украинские военные не просто устроили в церкви ночлег, но и цинично осквернили святое место: алтарную часть превратили в спальню, используя церковные ковры.
В дарохранительнице — священном сосуде для Причастия — находились окурки. В помещении храма остались следы распития спиртного и других бытовых надобностей
Этот инцидент стал продолжением серии подобных случаев в освобожденных территориях.