ВСУ превратили святыню в казарму: в алтаре спали, пили и курили

Украинские военные осквернили православный храм в Курской области
Спецоперация

Жители села Махновка стали свидетелями кощунственных действий бойцов ВСУ, занявших храм Иоанна Предтечи, сообщает РИА Новости.

По словам местной жительницы, украинские военные не просто устроили в церкви ночлег, но и цинично осквернили святое место: алтарную часть превратили в спальню, используя церковные ковры.

В дарохранительнице — священном сосуде для Причастия — находились окурки. В помещении храма остались следы распития спиртного и других бытовых надобностей

Этот инцидент стал продолжением серии подобных случаев в освобожденных территориях.