ВСУ повторно атаковали Хомутовский район Курской области, 13 человек ранены

Хинштейн: после второго удара ВСУ по Курской области число раненых выросло до 13

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 24 марта дважды в течение часа атаковали Хомутовский район. В итоге число пострадавших возросло до 13 человек, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Силы противника применили FPV-дрон для атаки на предприятие АПК «Велес-агро». От полученных травм на месте скончался 55-летний работник компании, выполнявший обязанности водителя. Еще шесть человек получили повреждения.

В течение часа после первого удара ВСУ атаковали предприятие второй раз. Вследствие этой атаки пострадали еще семеро граждан.

По словам Хинштейна, двое из раненых находятся в состоянии, оцениваемом как тяжелое, у 11 остальных зафиксированы травмы разной степени. Всем пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь, их транспортируют в центр лечения сочетанных травм при областной больнице. Медицинский персонал приложит все усилия для восстановления здоровья пациентов.

«Варварское преступление в отношении мирных людей, которые готовили технику к посевной компании. Очередная демонстрация кровавого режима украинской хунты. Этим бесчеловечным ударам нет и не может быть никакого прощения!» — заявил Хинштейн.

