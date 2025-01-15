сегодня в 15:08

ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих в Курской области за сутки

ВС РФ уничтожили более 220 украинских военнослужащих в Курской области за сутки. Также ВСУ лишились двух танков, четырех минометов, шести автомобилей, двух БТР, пяти боевых бронемашин, двух артиллерийских орудий, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» поразили противника возле 11 населенных пунктов региона. ВСУ дважды попытались контратаковать, но российские войска отразили эти попытки.

Также с помощью ударов авиации и огня артиллерии были поражены военнослужащие и техника ВСУ возле 15 населенных пунктов Курской области и пяти — Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 52 120 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ лишились 305 танков, 229 БМП, 1480 автомобилей и т. д.

Ранее ВС РФ нанесли ракетные удары по Сумской области. В этом направлении сконцентрировались большие резервы противника.