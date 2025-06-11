ВСУ оттачивают навыки применения БПЛА на разрушенных домах в Брянской области

Операторы дронов ВСУ оттачивают навыки пилотирования и боевого применения БПЛА на разрушенных домах, находящихся в приграничных районах Брянской области, сообщает Mash .

Как рассказали военные ВС РФ и добровольцы, в один полуразрушенный дом за день могут подряд влететь 3-4 FPV-беспилотника противника. Эти действия можно наблюдать несколько раз за сутки. Так, 9 июня по селу Зерново в Суземском районе противник выпустил 40 дронов — они атаковали два здания.

Российские военные уверены, что так украинцы обучают новичков. Тренировка проводится как в шутере, только в реальности. За 4 месяца ВСУ так сожгли около 400 построек, почти все здания были нежилые.

Больше всего от ВСУ досталось населенным пунктам Хоромное, Кирилловка и Юрковичи в Климовском районе, а также Зерново в Суземском и Ломаковка в Стародубском районах.

Один из российских бойцов пояснил, почему противник обучает дроноводов не на полигонах.

«Тут все по-настоящему — дома, техника, люди. Это не тренажер», — сказал военный.

Добровольцы отметили, что подобные атаки позволяют украинской армии отрабатывать еще и обход РЭБ, уход от огня, использование ретрансляторов, усиленных батарей, маскировки.