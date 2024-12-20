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Украинские войска вели огонь по Рыльску ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A, по предварительным сведениям, они были с кассетной боевой частью, сообщает Mash .

При этом радиус поражения каждой «кассеты» составил 15 м.

Ракеты противника были сбиты с помощью системы ПВО. Из одной боеголовки упало около 17 суббоеприпасов.

После обстрела в городе загорелось порядка 10 машин.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что при ударе российской армии по пункту управления СБУ в Киеве погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ.